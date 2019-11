Urheilu

Aamulehti: Ahdistelusta syytetty taitoluisteluvalmentaja toimi tamperelaisessa KooVeessa

syytetyn taitoluisteluvalmentajan seuraksi on paljastunut tamperelainen KooVee, kertoo Aamulehti uutisessaan.Yli viisikymppinen mies valmensi KooVeessa vuosina 1995–2011 ja otti nuoret luistelijat tiukasti otteeseensa. Hän käytti suosikkijärjestelmiä, seksiin suostuttelua, alatyylisiä puheita sekä takapuolelle ja selkään taputteluja.alkoivat levitä huhut koskettelevasta valmentajasta jo hänen ollessaan seurassa. Seurassa pidettiin palaveri vanhempien kanssa, mutta tapaus jäi tuolloin siihen.Häirintätapaus on edennyt jo vuosi sitten Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) käsittelyyn, jossa se on ollut Aamulehden mukaan jossain määrin pysähdyksissä.Valmentaja tunki samaan pukuhuoneeseen tyttöluistelijoiden kanssa. KooVeessa asiaa on selitetty tilanpuutteella ja sillä, että tytöt ja pojat joutuivat käyttämään usein samaa pukuhuonetta.lähdettyään valmentaja siirtyi pääkaupunkiseudulle mutta lopetti myös siellä lokakuun alussa, kun kävi selväksi, että hän on epäiltynä.Kooveen entisestä valmentajasta ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoitusta.