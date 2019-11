Urheilu

Joel Pohjanpalon huono tuuri jatkuu, nyt jäävät molemmat EM-karsintaottelut väliin

Huuhkajien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Olen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vielä

Suomi kohtaa Liechtensteinin Telia 5g-stadionilla perjantaina kello 19.00. Viaplay ja Nelonen näyttävät pelin suorana.