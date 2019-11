Urheilu

Huipputason pyöräilykilpailu puikahtaa ensi kesänä Norjasta Suomeen

Suomessa

Elokuussa

Kyseessä

Maailman

ei ole totuttu näkemään livenä maantiepyöräilyn kovan tason kansainvälisiä kilpailuja.Ensi kesänä sellainen kuitenkin nähdään, mutta aika syrjäisessä paikassa ainakin Suomen väestökeskittymien suunnasta katsottuna.2020 Enontekiön Kilpisjärvellä riittää poikkeuksellista säpinää, sillä maailman pohjoisimman maantiepyöräilyn ammattilaiskilpailun Arctic Race of Norwayn toinen etappi päättyy Saana-tunturin maisemiin Suomen ”käsivarteen”.on kahdeksatta kertaa ajettava neljän päivän etappikilpailu, joka kuuluu miesten ammattipyöräilyn toiseksi korkeimpaan luokkaan.Arctic Race of Norwayn reitti ei ole aiemmin kulkenut Norjan rajojen ulkopuolella. Kilpisjärvelle päättyvä etappi on 172 kilometrin pituinen ja melko tasainen, joten kirimiesten arvioidaan olevan silloin vahvoilla.Etappi alkaa Nordkjosbotnista ja kulkee Skibotnin kautta Kilpisjärvelle. Suomen puolella rajaa ajetaan noin 12 kilometriä ennen maaliintuloa. Skibotnista meren ääreltä korkeuseroa maaliin kertyy noin 50 kilometrin matkalla noin 500 metriä.tunnetuimmissa etappikilpailuissa on aivan tavanomaista, että reitti kulkee osittain isäntämaan ulkopuolella.Esimerkiksi ensi toukokuussa Italian ympäriajon kolme ensimmäistä etappia ajetaan Unkarissa, ja viimeistä edellinen etappi koukkaa Ranskan puolelle. Viime kesänä Ranskan ympäriajon kaksi ensimmäistä etappia ajettiin Belgiassa.