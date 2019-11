Urheilu

Näin Huuhkajat selviytyy EM-kisoihin, vaikka Liechtenstein ei kaatuisikaan

Suomi–Liechtenstein Telia 5g -areenalla kello 19. Nelonen ja Viasat näyttävät ottelun suorana lähetyksenä.

miesten jalkapallomaajoukkueella on todella hyvät mahdollisuudet varmistaa historiallinen EM-kisapaikka perjantaina, kun joukkue kohtaa Liechtensteinin Helsingissä. Ottelu alkaa Telia 5g -areenalla kello 19.Voitto maailmanlistalla sijalla 181 olevasta jalkapallokääpiöstä vie Huuhkajat varmuudella kisoihin, mutta lopputurnauspaikka voi varmistua myös muilla tavoin.on kerännyt kymmenestä karsintaottelusta 15 pistettä, ja lähimmät uhkaajat Armenia sekä Bosnia ja Hertsegovina ovat viiden pisteen päässä, kun otteluita on kaksi pelaamatta.Tämä tarkoittaa sitä, että voidakseen ohittaa Suomen pitää joukkueiden voittaa molemmat jäljellä olevat ottelunsa. Armenia kohtaa perjantaina kotikentällään Kreikan, ja Bosnia ja Hertsegovina isännöi Italiaa.Kreikka voitti edellisessä ottelussaan hyvän esityksen jälkeen Bosnia ja Hertsegovinan, ja joukkue voi vielä nousta lohkossa kolmanneksi. Armenia ei siis saa mitään ilmaiseksi, vaikka lievä suosikki perjantaina onkin.Viimeisellä kierroksella Armenia kohtaa Italian vieraissa, joten täyttä pistepottia kahdesta ottelusta on tuskin luvassa.ja Hertsegovinan tilanne on sen sijaan hieman parempi. Joukkue isännöi perjantaina Italiaa, ja ottelu alkaa vasta 21.45, eli Suomen ottelun tulos on tiedossa.Jos Suomi ei onnistuisi voittamaan Liechtenstenia, saisi Bosnia ja Hertsegovina melkoisen lisäbuustin ja voisi onnistua kaatamaan lohkovoiton jo varmistaneen Italian.Tällöin ratkaisu siirtyisi viimeiselle kierrokselle, joka pelataan tiistaina 18. marraskuuta.kohtaa viimeisessä pelissä vieraskentällä Kreikan, ja Bosnia ja Hertsegovina hakee helppoja pisteitä vieraspelistä Liechtensteinia vastaan.Jos Bosnia ja Hertsegovina voittaisi molemmat ottelut ja nousisi 16 pisteeseen, pitäisi Suomen ottaa vähintään kaksi tasapelipistettä noustakseen kisakoneeseen 17 pisteellä. Tasapisteissä Suomi jää rannalle keskinäisten otteluiden perusteella.Molemmat voittivat kotiottelunsa, mutta maaliero on Bosnia ja Hertsegovinan eduksi 4–3.