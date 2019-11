Urheilu

Harri Heliövaara eteni puolivälieriin Talissa, kuumana käynyt vastustaja syljeskeli kentälle

Harri Heliövaara

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Talin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Heliövaaran

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy