Huuhkajien kisakatsomoita löytyy ympäri Suomen, Helsingissä ottelua voi seurata esimerkiksi HIFK:n pelissä

Telia 5G -stadion, Urheilukatu 5

Kansalaistori

Narinkkatori

Paavalinkirkko, Sammatintie 5

Havis Amanda, eli Mantan patsas, Kauppatori

Huuhkajien historiallisen pelin voi nähdä? Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään kello 19 Helsingissä Telia 5G -areenalla Liechtensteinin, ja paikkoja ottelun seuraamiseen on useita.Palloliitolla on tiedossa katsomot Helsingin lisäksi Turussa, Tampereella, Joensuussa, Oulussa, Rovaniemellä. Lisäksi on tietysti lukuisia epävirallisia kisakatsomoja, ja useimmat urheilubaarit eri puolilla maata näyttävät ottelun isoimmilta kankailtaan.Lisäksi ainakin Helsingissä, Lahdessa ja Porissa ottelu näytetään jäähalleissa. Helsingissä pelataan Liiga-ottelu HIFK–SaiPa ja Lahdessa Pelicans–Kärpät. Seinäjoella puolestaan kisakatsomo on SJK:n kotistadionilla, ja Espoossa ottelua voi seurata esimerkiksi Vermon raviradalla.on lueteltuna ottelun ja sen seuraamisen kannalta tärkeitä paikkoja.Täällä, yli 10 000 katsojan edessä kisapaikan kohtalo ratkeaa. Yleisökapasiteetti on vaatimaton, mutta marraskuussa pelattava ottelu vaatii tekonurmialustan, jotta sää ei pilaa suunnitelmia.Helsingin keskustaan, Sanomatalon ja Musiikkitalon viereen kokoontuu jättimäinen kisastudio jännittämään Töölössä pelattavaa ottelua. Peliä näytetään kolmelta näytöltä. Lämmintä päälle! Sääennuste lupaa kahden asteen lämpötilaa ja neljä metriä sekunnissa käyvää tuulta.Kello 16.30 tunnelma alkaa nousta. Silloin Suomen maajoukkueen kannattajat lähtevät marssimaan Narinkkatorilta kohti stadionia.Ulkoilma ei ole ainoa vaihtoehto seurata ottelua. Ottelu näkyy lukuisissa ravintoloissa, joiden lisäksi myös Paavalin seurakunta järjestää futiskirkon, jonka aikana peli katsotaan screeniltä kirkon tiloissa.Urheilumenestyksen hetkellä suomalaiset tapaavat juhlia torilla. Mantan patsas suihkulähteineen Kauppatorilla on ollut juhlien keskipisteenä esimerkiksi jääkiekon maailmanmestaruuksien jälkeen. Jos voitto tulee, juhlatunnelmaa voinee aistia ympäri kaupunkia. Mutta muistakaa: kiipeily patsaan päällä on kielletty!