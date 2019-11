Urheilu

Huuhkajien menestys rakentui vaivihkaa, mutta varmasti ja yllättävän nopeasti – tilastot kertovat, miten peli

Tähtien lopetettua joukkueesta oli pakko nousta esiin uusia vastuunkantajia, ja siitä tuli myös aiempaa tasa-arvoisempi.

Kanervan A-maajoukkue sopeutti peliään, pelitapaansa ja taktiikoitaan kunkin vastustajan mukaan.

Maajoukkueen omien tilastojen mukaan vuosina 2015–2016 Suomi eteni rangaistusalueelle keskimäärin vain 9,8 kertaa ottelussa, mutta vuosina 2017–2018 joukkue eteni jo 13,6 kertaa ottelua kohti.

EM-karsinnoissa näimme kaikkien aikojen A-maajoukkueen.

