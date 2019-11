Urheilu

Markku Kanerva kiitti edesmennyttä Pertti Alajaa: ”Hän oli isossa roolissa, että istun tässä nyt”

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kisapaikan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kanerva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ottelun

Karsinnan