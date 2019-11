Huuhkajilla on vielä iso panos Kreikka-ottelussa, voitolla voisi tulla todellinen lottopotti EM-kisalohkojen arvonnassa

Urheilu

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue varmisti perjantaina historiallisen paikan ensi kesän EM-lopputurnauksessa, on maanantaina karsinnat päättävässä Kreikka-vierasottelussa paljon pelissä.Voitolla Huuhkajat nimittäin voisi nousta kolmanteen arvontakoriin, mikä tarkoittaisi mahdollisuutta saada ensi kesän EM-kisoissa lohkoon yksi heikommin sijoitettu joukkue.Mukana 12 maan järjestämissä kisoissa 12. kesäkuuta–12. heinäkuuta on ensimmäistä kertaa 24 osallistujamaata, jotka jaetaan kuuteen alkulohkoon. Jatkopeleihin selviävät jokaisesta lohkosta kaksi parasta ja lisäksi neljä parasta lohkokolmosta.lohkot arvotaan 30. marraskuuta 2019 Romanian pääkaupungissa Bukarestissa. Arvontaa varten joukkueet jaetaan neljään koriin karsintojen määrittämän rankingin perusteella.Ykköskoriin sijoitetaan karsintalohkojen kuusi parasta lohkoykköstä. Kakkoskoriin tulevat jäljelle jäävät neljä lohkoykköstä ja kaksi parasta lohkokakkosta. Kolmoskoriin sijoitetaan lohkokakkoset sijoilla 3–8, ja neloskoriin kaksi huonointa lohkokakkosta sekä Kansojen liigan pudotuspelien voittajat.Suomella on perjantain ottelun jälkeen lohkokakkosten vertailussa 12 pistettä maalierolla 10–8, kun kuuden joukkueen lohkoissa jumbolta otettuja pisteitä ei lasketa mukaan.on kakkosten vertailussa yhdeksäntenä. Takana on vain E-lohkon Unkari 12 pisteellä maalierolla –1.Edellä pysyvät todennäköisesti Tšekki (15), Portugali (14), Sveitsi (14), Turkki (14) ja Ruotsi (12), jotka ottanevat vielä pisteitä viimeisistä otteluistaan. Varmasti edellä pysyvät Venäjä (18) ja Saksa (15).E-lohkossa on vielä molemmat jatkajat auki. Lohkoa johtava Kroatia (14) kohtaa lauantaina kolmosena olevan Slovakian (10). Viimeisellä kierroksella Unkari (12) matkustaa Walesin vieraaksi ja Slovakia isännöi Azerbaidžania.E-lohkon ottelut menevät Huuhkajien kannalta sopivasti, voidaan katseet kääntää H-lohkoon. Lohkoa johtaa ennen maanantain päätöskierrosta Tanska (15) ennen Sveitsiä (14) ja Irlantia (12).Sveitsi ottanee viimeisessä ottelussa täydet pisteet Gibraltarilta ja nousee Suomen tavoittamattomiin. Toisen jatkopaikan ratkaisevat Dublinissa Irlanti ja Tanska. Jos Tanska voittaa, on homma Suomen kannalta selvä, mutta jos Irlanti vie pisteet, on Suomen ottelussa iso panos.Irlannin maaliero ennen viimeistä peliä on 6–4, eli jos Huuhkajat kaataa Kreikan samalla maalierolla kuin Irlanti Tanskan, pysyy Huuhkajat edellä.kolmoskorin paikka irtoaisi, tarkoittaisi se sitä, että samaan lohkoon tulisi joko karsintojen heikoimpiin kuulunut lohkokakkonen tai Kansojen liigasta mukaan selviävä joukkue.Kansojen liigasta ei välttämättä tulisi heikkoa joukkuetta Suomen lohkoon, mutta mahdollista olisi myös saada esimerkiksi joku D-divisioonan nelikosta Georgia, Pohjois-Makedonia, Kosovo, Valko-Venäjä.Maanantaina Huuhkajien kannattaa nauttia paineettomasta tilanteesta ja hoitaa karsinnat tyylillä maaliin. Sillä voi olla yllättävänkin suuri merkitys itse kisamenestyksen kannalta.