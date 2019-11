Urheilu

Tässä ovat historialliset Huuhkajat – HS arvioi urheilun historiaa tehneen joukkueen pelaajat

1 Lukas Hradecký https://www.hs.fi/haku/?query=1+lukas+hradecky , maalivahti, Bayer 04 Leverkusen

12 Jesse Joronen https://www.hs.fi/haku/?query=12+jesse+joronen , maalivahti, Brescia Calcio

23 Anssi Jaakkola https://www.hs.fi/haku/?query=23+anssi+jaakkola , maalivahti, Bristol Rovers FC

2 Paulus Arajuuri https://www.hs.fi/haku/?query=2+paulus+arajuuri , puolustaja, Pafos FC

4 Joona Toivio https://www.hs.fi/haku/?query=4+joona+toivio , puolustaja, BK Häcken

3 Albin Granlund https://www.hs.fi/haku/?query=3+albin+granlund , puolustaja, Örebro SK

18 Jere Uronen https://www.hs.fi/haku/?query=18+jere+uronen , puolustaja, KRC Genk

22 Jukka Raitala https://www.hs.fi/haku/?query=22+jukka+raitala , puolustaja, Montreal Impact

16 Juha Pirinen https://www.hs.fi/haku/?query=16+juha+pirinen , puolustaja, Tromsø IL

5 Sauli Väisänen https://www.hs.fi/haku/?query=5+sauli+vaisanen , puolustaja, AC Chievo Verona

17 Leo Väisänen https://www.hs.fi/haku/?query=17+leo+vaisanen , puolustaja, FC Den Bosch

14 Tim Sparv https://www.hs.fi/haku/?query=14+tim+sparv , keskikenttäpelaaja, FC Midtjylland

6 Glen Kamara https://www.hs.fi/haku/?query=6+glen+kamara , keskikenttäpelaaja, Rangers FC

11 Rasmus Schüller https://www.hs.fi/haku/?query=11+rasmus+schuller , keskikenttäpelaaja, Minnesota United FC

15 Joni Kauko https://www.hs.fi/haku/?query=15+joni+kauko , keskikenttäpelaaja, Esbjerg fB

7 Robert Taylor https://www.hs.fi/haku/?query=7+robert+taylor , keskikenttäpelaaja, Tromsø IL

10 Teemu Pukki https://www.hs.fi/haku/?query=10+teemu+pukki , hyökkääjä, Norwich City FC

8 Robin Lod https://www.hs.fi/haku/?query=8+robin+lod , laitahyökkääjä, Minnesota United FC

7 Jasse Tuominen https://www.hs.fi/haku/?query=7+jasse+tuominen , hyökkääjä, FK Bate

13 Pyry Soiri https://www.hs.fi/haku/?query=13+pyry+soiri , laitahyökkääjä, Esbjerg fB

9 Fredrik Jensen https://www.hs.fi/haku/?query=9+fredrik+jensen , hyökkääjä, FC Augsburg

21 Kasper Hämäläinen https://www.hs.fi/haku/?query=21+kasper+hamalainen , hyökkääjä, FK Jablonec

20 Rasmus Karjalainen https://www.hs.fi/haku/?query=20+rasmus+karjalainen , hyökkääjä, Fortuna Sittard

21 Lassi Lappalainen https://www.hs.fi/haku/?query=21+lassi+lappalainen , laitahyökkääjä, Montreal Impact

7 Benjamin Källman https://www.hs.fi/haku/?query=7+benjamin+kallman , hyökkääjä, Viking FK

20 Joel Pohjanpalo https://www.hs.fi/haku/?query=20+joel+pohjanpalo , hyökkääjä, Bayer 04 Leverkusen

17 Simon Skrabb https://www.hs.fi/haku/?query=17+simon+skrabb , hyökkääjä, IFK Norrköping