Nyt se on varmaa: Huuhkajien koko joukkue palaa tiistaina Helsinkiin kansanjuhlaan

arvokisapaikan saavuttanut Suomen miesten jalkapallomaajoukkue juhlistaa saavutusta joukkueena tiistaina Helsingissä kansanjuhlassa. Huuhkajien kannattajilla ja koko suomalaisella jalkapalloväellä on siis vielä kerran mahdollisuus juhlia yhdessä joukkueen kanssa EM-kisapaikkaa.Kansanjuhla järjestetään kello 19 alkaen kansalaistorilla.Järjestely on maajoukkueen lähihistoriassa poikkeuksellinen, sillä aiemmin joukkue ei ole palannut yhdessä vierasmatkalta takaisin Helsinkiin. Aiemmin pelaajat ovat yleensä lähteneet tuplamaaottelun jälkimmäisestä ottelusta, kuten tällä kertaa vierasottelusta, suoraan seuroihinsa reittilennolla. Nyt joukkue palaa samalla charter-lennolla kotimaahan.Kisapaikan varmistaneella Huuhkajat-joukkueella on vielä Kreikassa panosta pelissä viimeisessä karsintapelissä, sillä voittamalla Kreikan Suomi voisi nousta karsintalohkojen parhaiden lohkokakkosten tavoin EM-lohkoarvonnassa kolmoskoriin, mikä voisi tarkoittaa sitä, että hyvällä arvontaonnella Suomi voisi saada Fifa-rankingissa heikoimmin sijoittuneen joukkueen omaan alkulohkoonsa. Se voisi lisätä merkittävällä tavalla Suomen mahdollisuuksia selvitä alkulohkosta jatkoon.