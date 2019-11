Urheilu

Paikka EM-kisajoukkueessa on nyt kaikki kaikessa Huuhkajille

Huuhkajat

Pelaajilla

Kisapaikka

pelaa tänään maanantaina Ateenassa EM-karsintojen viimeisen ottelunsa kisapaikka takataskussaan.Vuosi sitten samaan aikaan Suomen miesten jalkapallomaajoukkueelle riitti Kansojen liigan lohkovoittoon niukka tappio, nyt ei tarvitse jännittää mitään tulosta. Suomi voi lähteä vapautuneesti hakemaan Kreikka-ottelusta parasta mahdollista tulosta, joka saattaisi nostaa Suomen neljännestä arvontakorista kolmanteen. Se saattaisi merkitä hivenen helpompaa alkulohkoa EM-turnauksessa.on nyt selvä tavoite mielessään: paikka kisajouk­kueessa EM-turnauksessa. Joillekin pelaajille maanantain Kreikka-ottelu on hyvä näytönpaikka, kun päävalmentaja tekee varmasti muutoksia avauskokoonpanoon.Tänä vuonna moni maajoukkueen toiminnassa mukana ollut pelaaja on miettinyt seurasiirtojaan A-maajoukkue mielessään. Pelaajat eivät ole olleet valmiita ottamaan riskejä, jotka olisivat voineet merkitä maajoukkueesta putoamista.Peliaika omassa seurajouk­kueessa on nyt Huuhkajien pelaajille kaikki kaikessa ja paras lähtökohta varmistaa oma paikka EM-turnausjoukkueessa.Kisoissa onnistuminen lisäisi maajoukkuepelaajien markkina-arvoa erittäin paljon, mikä vaikuttanee joidenkin pelaajien suunnitelmiin ja ajatuksiin tulevien sopimusten pituuksista ja teknisistä seikoista.ei tuo hyvää vain nykyisille Huuhkajille, vaan se voi tuoda sitä lukuisille suomalaisille jalkapalloilijoille.HS:n haastattelemien pelaaja-agenttien mukaan Suomen EM-turnauspaikka lisää suomalaispelaajien arvostusta ja saattaa tuoda parempia mahdollisuuksia. Erään agentin mukaan kisapaikan ansiosta suomalaispelaajien markkina-arvo nousee.Jos joukkue pelaa hyvän turnauksen, monet ulkomaiset seurat saattavat ruveta tarkkailemaan suomalaispelaajia useammin Veikkausliigassa. Toisen lähteen mukaan A-maajouk­kueen menestys on jo huomattu ulkomaisissa seuroissa.Kisapaikasta saattaa koitua vielä positiivinen kierre suomalaiselle jalkapallolle.