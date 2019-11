Tallipäällikkö kovensi kantojaan Ferrari-kaksikon keskinäisestä kolaroinnista: ”Kisaaminen ei tarkoita hölmöilyä, tämä oli häpeäksi tallille”

Urheilu

Tallipäällikkö kovensi kantojaan Ferrari-kaksikon keskinäisestä kolaroinnista: ”Kisaaminen ei tarkoita hölmöil

Ferrari

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuoden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy