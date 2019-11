Tappio ärsytti Teemu Pukkia, mutta hän oli EM-karsintoihin tyytyväinen: ”Toivottavasti juhlaan tulee väkeä, ja pidetään hauska päivä”

Urheilu

Tappio ärsytti Teemu Pukkia, mutta hän oli EM-karsintoihin tyytyväinen: "Toivottavasti juhlaan tulee väkeä, ja

Suomen

Pukki

miesten jalkapallomaajoukkueen EM-karsintaurakka päättyi raskaaseen peliin Kreikan Ateenassa, jossa peliään paljon parantanut Kreikka jyräsi Huuhkajien yli toisella puoliajalla. On selvää, että perjantain kisapaikan varmistumisen jälkeisten juhlien jälkeen valmistautuminen viimeiseen otteluun jäi puutteelliseksi.Suomen syömähampaan Teemu Pukin mukaan joukkue lähti silti hakemaan täysillä voittoa viimeisestä ottelusta, jotta joukkue olisi voinut päästä kolmanteen arvontakoriin EM-turnauksen lohkoarvonnassa.”Loppujen lopuksi voimme olla aika hemmetin tyytyväisiä siihen, mitä olemme tämän vuoden aikana tehneet. Kisat odottavat sitten ensi kesänä”, Pukki sanoi.Kreikka-ottelun jälkeen Pukki sanoi tuntevansa väsymystä.”En nyt voi sanoa, että olisin onnellinen, kun hävisimme tänään, mikä ärsyttää aika paljonkin. Varmaan muutaman tunnin päästä alkaa mieli muuttua positiivisemmaksi.”Helsingissä odottaa tiistaina kansanjuhla, jossa historiallisen ensimmäisen miesten arvoturnauspaikan saavuttanutta joukkuetta juhlitaan.Millaisella tunnelmalla menet tiistaina kansanjuhlaan?”Veikkaan, että tiistaina on tosi positiiviset fiilikset. Siellä on paljon ihmisiä ja hyvä meininki. Näin jo perjantaina, mitä tämä merkitsi Suomi-futikselle ja suomalaisille jalkapalloihmisille. Toivottavasti juhlaan tulee paljon väkeä, ja pidetään hauska päivä.”palaa keskiviikkona Englantiin, jossa Norwich Cityllä on lauantaina ottelu.”Huomenna [tiistaina] vielä nautitaan tästä. Sitten alkaa keskittyminen Englannissa”, Pukki sanoi.Pukki teki EM-karsinnoissa kymmenessä ottelussa kymmenen maalia. Hän sanoi, että ei varmaan olisi uskonut ennen karsintoja siihen.”En suunnitellut, että näin monta tulisi. Olisi pitänyt olla se yksitoista maalia, että se vähän harmittaa tällä hetkellä.”Ärsytyksen hetkelläkin Pukki hymyili ja sanoi näkevänsä kokonaisuuden.”Sen on nyt tajunnut, että olemme saavuttaneet jotain sanoinkuvaamatonta. Kun tämä matsi saadaan pois mielestä, on varmaan aika monta hymyilevää pelaajaa. Pelaajia ärsyttää, mutta he ovat varmaan aika tyytyväisiä siihen, mitä olemme tehneet.”