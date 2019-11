BBC: Valtteri Bottas sai tälle kaudelle Lewis Hamiltonin ”salaisuuksia” – ”Valtteri 2.0 löi paineita”, sanoo F1-mestari

Urheilu

BBC: Valtteri Bottas sai tälle kaudelle Lewis Hamiltonin ”salaisuuksia” – ”Valtteri 2.0 löi paineita”, sanoo F

Formula

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hamiltonilla