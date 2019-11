SUL:n puheenjohtaja Sami Itani myöntää HS:lle: ”Monelle urheilijalle oli ikävä paikka, että MM-kisat olivat Qatarissa”

Urheilu

SUL:n puheenjohtaja Sami Itani myöntää HS:lle: ”Monelle urheilijalle oli ikävä paikka, että MM-kisat olivat Qa

Suomalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kriittisyys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006265908.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

SUL:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huippu-urheiluun

Ensi

SUL