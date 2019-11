Jannik Sinner, 18, ällistyttää lyönneillään ja voi olla seuraava Roger Federer: vielä muutama vuosi sitten hän loisti alppihiihtäjänä

Urheilu

Seuraava Roger Federer?

Punatukkainen

Näin

”Sinner löi aika iloisesti, pallo tuli terävästi molemmilta puolilta.

Vaikka

”Sinner

Kun Piatti näki Sinnerin lyövän, hän ilmoitti, että poika jää akatemiaan.

Mutta

Piatti