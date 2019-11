Urheilu

Espanjan tennis omaa luokkaansa 2000-luvulla, Nadal ratkaisi Davis Cupin vei villin kotiyleisön edessä

Espanja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Davis Cup

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy