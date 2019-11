Urheilu

Teemu Tainiota kosiskellaan taas ulkomaille, mutta hän viihtyy päävalmentajana FC Hakassa

”Vollotin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

14-vuotiaana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myöhemmin

Tainio

Pitkä