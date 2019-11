Ruotsalaiskiekkoilija kertoi, miltä tuntui olla kohun keskellä: ottelun alku viivästyi viidellä minuutilla, kun jäältä siivottiin hänelle heitettyjä seksileluja

Urheilu

Ruotsalaiskiekkoilija kertoi, miltä tuntui olla kohun keskellä: ottelun alku viivästyi viidellä minuutilla, ku

Vastustajan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huokko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huokko