Urheilu

Kapteeni Sallinen pelasti harmaan HIFK:n liigajumbon käsistä

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sportin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Konkari

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valmentaja

IFK