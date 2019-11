Wada: Venäjää uhkaava doping-panna ei koske jalkapallon EM-kisoja, koska ne ”eivät ole merkittävä suurtapahtuma”

Urheilu

HS kertoi

uhkaava neljän vuoden doping-panna ei koske ensi kesän jalkapallon EM-kisoja, kertoo maailman antidopingtoimisto Wadan sisäpiiriin kuuluva lähde AFP:lle.Nimettömänä puhunut lähde kertoi, että tulevien Euroopan-mestaruuskilpailujen ei katsota olevan ”merkittävä suurtapahtuma eikä maailmanmestaruuskilpailu”. Täten sitä ei luettaisi mahdollisen doping-kiellon piirin.Vuoden 2016 EM-lopputurnausta katsoi televisiosta UEFA:n arvion mukaan yhteensä noin kaksi miljardia ihmistä. Portugalin ja Ranskan välisen loppuottelun yleisön on arvioitu olleen noin 600 miljoonaa televisiokatsojaa.maanantaina, että Wadan komitea haluaisi sulkea Venäjän urheilukilpailuihin osallistumisesta ja järjestämisestä neljäksi vuodeksi.Ehdotuksen perusteena on se, että Venäjän uskotaan väärentäneen dopingnäytteitä. Wada päättää asiasta Pariisin kokouksessaan 9. joulukuuta.Pietarissa on tarkoitus pelata neljä EM-kisojen ottelua. Näistä kaksi saattaa olla Suomen maajoukkueen otteluita, mikäli Suomi arvotaan joulukuun alussa A-lohkoon.