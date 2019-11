Antti Zitting maksoi puoli miljoonaa euroa, että Suomi pääsi koripallon MM-kisoihin

Urheilu

Koripallon maksumies

Riihimäki

Suuri

”Sanoin lapsille, että saatte kuukauden aikaa miettiä, mitä firman kanssa teette.”

Sukupolven­vaihdoksesta

”Nimitykset eivät johda mihinkään vaan teot.”

Zitting

”Motiivien pitäisi olla puhtaita.”

Edellispäivänä

”Todellisuudessa en ajatellut, saanko rahani takaisin.”

Toiminnan