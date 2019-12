Niklas Hagmanilla ei ollut elämässään muuta vaihtoehtoa kuin urheilu, ja siksi hänestä tuli suomalaisten rakastama jääkiekkoilija

Urheilu

Niklas Hagmanilla ei ollut elämässään muuta vaihtoehtoa kuin urheilu, ja siksi hänestä tuli suomalaisten rakas

Jääkiekkoilijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Parinkymmenen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entisten