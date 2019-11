Huuhkajien EM-karsintalohko arvotaan tänään, päävalmentaja Markku Kanerva ei kavahda jättiläisiäkään: ”Mahdollisuus yllättää kenet tahansa”

Urheilu

Onnettaren avulla kohti uusia unelmia

Suomen

Kanervalla

”Teimme EM-karsinnoissa sukupolvien unelmista totta ja nyt unelmoimme lisää.”

Pelipaikkakuntien

”Kaikki on mahdollista. Sen mielestäni osoitimme jo.”

Kanerva

”Meidän pitää pystyä venymään, ja silloin jatkopaikka olisi mahdollinen.”

On

Yle TV1 näyttää lohkoarvonnan suorana lähetyksenä kello 18.30 alkaen.