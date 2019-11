Urheilu

HS seuraa: Huuhkajien EM-lohko selviää, arvontatilaisuus käynnissä Bukarestissa

miesten jalkapallomaajoukkueen vastustajat ensi kesän EM-kisojen alkulohkossa ratkeavat lauantaina. Lohkoarvonta pidetään Bukarestissa ja HS seuraa arvonnan edistymistä tämän jutun alapuolelta löytyvässä hetki hetkeltä -seurannassa. Arvontatilaisuus alkoi kello 19.Suomi on arvonnassa neloskorissa ja vaihtoehdot on rajattu kahteen. A-lohkossa varma joukkue on ainoastaan Italia. Kolme muuta joukkuetta arvotaan illalla. B-lohkossa pelaavat varmasti niin Belgia, Venäjä kuin Tanskakin. Neljäs joukkue on joko Suomi tai Wales.A-lohko pelataan Roomassa ja Bakussa, B-lohko Pietarissa ja Kööpenhaminassa. Suomi pelaa kaksi peliä joko Pietarissa tai Bakussa.Loput neloskorin paikat on varattu maille, jotka tulevat kisoihin Kansojen liigan jatkokarsinnasta.Arvonta aloitetaan ykköskorista, jossa ovat karsinnoissa parhaiten pelanneet maat. Myös Suomen pelipäivät tiedetään arvonnan jälkeen.selvitti tiensä kisoihin keräämällä karsinnoista 18 pistettä. Se riitti karsintalohkossa toiseen sijaan. EM-kisat pelataan 12 eri maassa.