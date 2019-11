Urheilu

HS esittelee Suomen EM-alkulohkon vastustajat: Ainakin Tanska pitää voittaa

Suomi

Maailman ykkönen tulee vastaan

Kauas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjä on ollut paha naapuri

Venäjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tanskan kanssa tulee tasaista

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy