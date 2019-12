Urheilu

Uefan uusi ilmoitus lippukiintiöstä yllätti Palloliiton: ”Tuli puun takaa”

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palloliiton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lippuarvontaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi