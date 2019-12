Mikko Koivu on poikkeuksellisen vaativa johtaja, mutta myös hyvä seuramies: näin työkaverit kehuvat tuhannen NHL-ottelun suomalaistähteä

Urheilu

Itsevarma johtaja

Koko

Juuri

”Pelaajat tukevat toinen toisiaan, ja nimenomaan semmoinen pelaaja Mikko oli.”

Koivu

”Jätkät tekivät aika tempun semifinaalissa. Se hiljensi koko Venäjän ja Moskovan.”

Kapteeni

”Bratislavassa Mikko vei koko joukkueen kapteenin illalliselle.”

NHL-pelaajaksi

”Mikon oma esimerkki ja esimerkillä johtaminen olivat hänen vahvuuksiaan jo nuorena.”

Itsevarmuus

”Mikko lyö aina kaiken likoon, eikä varmasti siedä sellaista, jos joku muu ei tee niin.”