Ristomatti Hakolan tulehtuneesta ukkovarpaasta poistettiin kynsi ennen Rukan kisaa, sen jälkeen harjoittelu on onnistunut vain soutulaitteella läpsyt jalassa

Urheilu

Ristomatti Hakolan tulehtuneesta ukkovarpaasta poistettiin kynsi ennen Rukan kisaa, sen jälkeen harjoittelu on

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syynä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy