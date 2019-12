Urheilu

Jopa 100 000:lta suomalaiselta urheilijalta kysytään seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä

Suomalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suek

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kilpaurheilijat pääsevät tässä kuussa kertomaan kattavasti kokemuksistaan seksuaalisesta tai sukupuoleen perustuvasta häirinnästä, kun Suomen urheilun eettinen keskus Suek käynnistää kattavan selvityksensä.Aihetta ei ole aiemmin tutkittu näin laajasti. Selvityksen kohdejoukko voi enimmillään olla jopa satatuhatta urheilijaa.”Sanoisin, että konkreettinen määrä on varmaan siinä 40 000–50 000 henkilössä”, Suekin tutkimuspäällikkö Nina Laakso https://www.hs.fi/haku/?query=nina+laakso kertoo.Tutkimukseen on kutsuttu kaikki urheilun lajiliitot (71), Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, jääkiekon Liigan joukkueet ja niiden kaikki vähintään 16-vuotiaat lisenssikilpaurheilijat.Tutkimuslinkkiä jaetaan vain sähköpostitse suoraan urheilijoille, jotta vastaajajoukko pysyy kohderyhmän sisällä.Osallistumisensa ovat varmistaneet 20 suurinta lajiliittoa. Kaikkiaan lajiliittoja on mukana lähes 50, ja Laakso iloitseekin selvityksen olevan kohdejoukon koolla mitaten ainutlaatuinen jopa kansainvälisesti.”Lajiliitot lähtivät tähän mukaan valtavan hienosti. Se on viesti, että urheilulla on yhteinen tahtotila selvittää tätä ilmiötä suomalaisessa kilpaurheilussa”, Laakso kiittelee.on selvittänyt aiemmin häirintää jalkapallossa, jääkiekossa ja tenniksessä. Luisteluliiton kanssa järjestö analysoi parhaillaan enemmän kiusaamiseen keskittyvää selvitystä.”Niiden [aiempien selvitysten] pohjalta on viitteitä, että seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää ilmenee suomalaisessakin urheilussa.”Nyt Suek pyrkii saamaan häirinnän syistä ja seurauksista kattavampaa ja moninaisempaa taustoitusta. Herkkyysryhmät, kuten sukupuoliseen ja seksuaaliseen vähemmistöryhmään kuuluvat ovat ”tietyllä tavalla tunnistettavissa”.”Aika stereotyyppinen yleisnäkemys on vanhempi mies ja nuorempi nainen, mutta ihan yhtä lailla seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää tapahtuu tosi moninaisesti”, Laakso muistuttaa.”Meilläkin on tekemissämme selvityksissä noussut esille, että se voi olla samaa sukupuolta tai se voi ollakin toisinpäin. Että tytöt lähettelevät pojille kuvia.”

Häirintää

Vanhojen

on isossa kuvassa tutkittu Laakson mukaan edelleen hyvin vähän. Toisaalta asiat ovat nousseet näkyvästi esiin vasta viime vuosina #MeToo-kampanjan vauhdittamana.”On vienyt yhteiskunnallisesti pitkän ajan, että olemme päässeet tähän. Tässä luodaan nyt ihan uutta kulttuuria, kun paneudumme myös erilaisiin urheilun eettisiin asioihin.”Laakso korostaa etenkin lasten ja nuorten suojelua turvallisemman ja eettisemmän urheilukulttuurin luomisen kautta.”Siksi on tosi tärkeää saada uutta tietoa ja laajempaa kuvaa ilmiön esiintyvyydestä, sen luonteesta sekä mahdollisista syistä ja seurauksista”, tutkimuspäällikkö painottaa.”Kilpa- ja huippu-urheilunkin näkökulmasta on hyvin merkityksellistä, että kaikki urheilijat voisivat keskittyä vain ja ainoastaan urheiluun, eikä kenenkään tarvitsisi pelätä tai jännittää seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvaan häirinnän vuoksi.”totuttujen valta-asemien murtaminen vaatii rohkeita tienraivaajia. Pienen maan ei ole vara menettää yhtään urheilijaa siksi, että hän joutuu lopettamaan häirinnän, kiusaamisen tai epäasiallisten valmennusmetodien vuoksi.”Seksuaaliseen tai sukupuoleen perustuva häirintä voi aiheuttaa tosi voimakkaita traumoja ja todella negatiivisia elämänkokemuksia, jopa traumatisoida, mutta myös epäasialliset valmennusmenetelmät voivat olla hyvin traumatisoivia ja vaikuttaa pitkään”, Laakso tietää.