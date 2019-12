”Valmius kontaktiin on ehkä heikentynyt”, arvioi entinen Liigan kurinpitäjä – Tapparan Tapola ei syyttele valmentajia rumista taklauksista

Urheilu

”Valmius kontaktiin on ehkä heikentynyt”, arvioi entinen Liigan kurinpitäjä – Tapparan Tapola ei syyttele valm

Tampereen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jääkiekon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kurinpidon