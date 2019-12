Urheilu

KOK sanoo olevansa järkyttynyt Venäjän dopingskandaalista

Kansainvälisen

Venäjä

olympiakomitean KOK:n tiedottaja Mark Adams sanoo järjestön olevan järkyttynyt Venäjän manipuloimasta dopingtestidatasta. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.Wadan komitea suositteli viime viikolla Venäjän sulkemista kansainvälisistä kilpailuista neljäksi vuodeksi. Wadalla on näyttöä, jonka mukaan Venäjä on manipuloinut laboratoriodataa, joka toimitettiin Wadan tutkittavaksi.Wada päättää lopullisesti kantansa hallituksen kokouksessa 9. joulukuuta ensi maanantaina ja KOK on aiemmin kertonut toimivansa Wadan hyväksymän päätöksen mukaisesti.Venäjän olympiakomitean edustaja on sanonut toimenpide-ehdotusten olevan liioiteltuja, sopimattomia ja vääriä.”Asiat etenevät melko nopeasti. Tuomitsemme manipulaation jyrkästi”, Adams sanoi.Hänen mukaansa ”KOK:n johtokunnan jäsenet ovat järkyttyneitä ja tuomitsevat teon.”Päätöksen tekevästä Wadan hallituksesta puolet on KOK:n ja puolet eri maiden hallitusten edustajia.ei ole esiintynyt maana Rion ja Pyeongchangin olympialaissa. Sen sijaan yksittäiset urheilijat ovat voineet kilpailla olympialipun alla, jos ovat pystyneet todistamaan testihistoriansa moitteettomaksi.Yleisurheilu on jatkanut Venäjän sulkemista maana kilpailuistaan jo ennen Wadan ehdotusta.Toistaiseksi ei ole tiedossa, millaisilla käytännöillä jatkossa edetään, jos Venäjän sulkeminen toteutuu. Adams muistutti, että tehtävän päätöksen tulee kestää myös urheilun välitystuomioistuimessa Casissa.Wadan ehdotuksen mukaan Venäjä ei myöskään saisi isännöidä lajien MM-kisoja eikä suurtapahtumia, kuten olympialaisia.Poikkeus ovat ne tapahtumat, joiden siirtäminen olisi mahdotonta joko käytännöllistä tai lakiin liittyvistä syistä. Esimerkiksi jalkapallon EM-kisojen lohko-ottelut Venäjä saa isännöidä ensi kesänä. Suomi pelaa kaksi alkulohko-otteluistaan Pietarissa.