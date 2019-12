Uefan puheenjohtaja arvostelee kovin sanoin videotarkistuksia: ”Vastuu ei kuulu joillekin pakettiautossa tai 500 kilometrin päässä piileskeleville”

Urheilu

Uefan puheenjohtaja arvostelee kovin sanoin videotarkistuksia: ”Vastuu ei kuulu joillekin pakettiautossa tai 5

Euroopan

jalkapalloliiton Uefan puheenjohtaja Aleksander Ceferin haluaa videotarkistuksiin eli Var-järjestelmään muutoksia. Ceferin ei kuitenkaan tarkemmin kertonut, millaisia muutokset olisivat, kertoo uutistoimisto Reuters.Var-järjestelmää, joka otettiin käyttöön muun muassa jalkapallon MM-kisoissa vuonna 2018, on arvosteltu viime kuukausien aikana voimakkaasti muun muassa Englannin Valioliigassa. Var-järjestelmässä tarkistetaan erotuomarin ratkaisuja ja muun muassa mahdollisia virheitä pyritään korjaamaan, jos esimerkiksi maalitilanteessa on paitsio jäänyt huomaamatta.Arvostelijoiden mukaan Varin alkuperäinen tavoite on kadonnut ja lisäksi päätökset kestävät kauan. Ceferinin mielestä täydellisyyden tavoittelu erotuomareille on turhaa.”Jalkapallo tarvitsee epävarmuuksia, koska pelaajat tekevät virheitä, ja kentällä olevien erotuomareiden täytyy ottaa vastuu, ei joidenkin, jotka piileskelevät pakettiautossa tai rakennuksessa 500 kilometrin päässä stadionilta”, Ceferin sanoi.”Voin elää sen kanssa, että erotuomarit ihmisinä tekevät virheitä, mutta kun nyt teknologia tekee virheitä, se on jo ongelma.”arvostelua nostattanut asia on paitsiotuomiot: Varin avulla on hylätty maaleja paitsiona, kun hyökkääjän varvas tai kainalo on ollut paitsioasemassa.”Linja on erittäin ohut ja se on Var-järjestelmän subjektiivisesti piirtämä objektiivinen fakta, mikä on hieman kummallista”, Ceferin sanoi.Ceferin kuitenkin korosti, että hän ei ole Varia vastaan eikä sitä poisteta, mutta hän vaatii järjestelmää selkeämmäksi ja nopeammaksi.