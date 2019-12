Urheilu

Egypti ulos Tokion olympialaisten painonnostosta dopingin takia

Egyptin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

painonnostoliitto on hävinnyt valituksensa kahden vuoden dopingpannaa vastaan, kertoi Urheilun kansainvälinen välimiestuomioistuin (Cas) keskiviikkona. Tämä tarkoittaa sitä, ettei egyptiläisiä painonnostajia nähdä ensi kesän Tokion olympialaisissa.Kansainvälinen painonnostoliitto mätkäisi Egyptille kahden vuoden osallistumiskiellon kilpailuihin syyskuussa. Panna johtui siitä, että maan nuoret nostajat antoivat seitsemän positiivista dopingnäytettä vuonna 2016.Kansainvälisen liiton sääntöjen mukaan vähintään kolme positiivista testiä yhden vuoden aikana johtaa kahden vuoden kilpailukieltoon.Egypti on kuulunut painonnoston suurmaihin olympialaisissa, sillä se on saavuttanut historian saatossa 31 mitalia.