Urheilu

Seagulls ei suostu häviämään kotona, nyt kaatui mestari

Helsinki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seagulls

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kauhajoen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kesän

Seagulls jatkaa kotiparketillaan voittojen tiellä. Keskiviikkona perinteikkäässä Kisahallissa kaatui Korisliigan hallitseva mestari Kauhajoen Karhubasket pistein 72–66 (34–33).Seagulls on voittanut Töölössä kaikki kauden kahdeksan kotipeliään. Helsingissä aistii pitkästä aikaa kytevän koripallohuumaa.Päävalmentaja Jussi Laakso totesi, että Seagullsin kausi on hyvällä mallilla, vaikkei menestysreseptiä voi kopioida toisaalta toisaalle. Kahdella edelliskaudella hän valmensi Kauhajoen mestariksi.”Seagullsissa on luotu luottamuksen ilmapiirin. Meillä on älykkäitä ja kokeneita pelaajia”, sanoi Laakso.Keskiviikkona Seagullsin kuuma pelaaja oli Trae Bell-Haynes. Kanadalainen heitti kauden piste-ennätyksensä 23. Takamies oli aiemmin yltänyt kolmessa ottelussa 18 pisteeseen.Bell-Haynes ei juuri kehunut omaa suoritustaan: ”Alla oli oikein hyvä harjoitusjakso. Emmekä antaneet ottelussa Kauhajoen isoille pelaajille helppoja koreja.”Kauhajoen parhaat pistemiehet olivat 12 pinnan Okko Järvi ja Juan Davis. Joukkueen pelätty ykköstykki Cameron Jones jäi viiteen pisteeseen.oli saanut edellisessä pelissä muistutuksen haavoittuvuudestaan, sillä se hävisi lauantaina Kotkassa. Samalla katkesi helsinkiläisten kahdeksan pelin voittoputki liigassa.Karhubasket hallitsi keskiviikkona niukasti kahta ensimmäistä neljännestä, vaikka tauolle mentiin kotijohdossa 34–33. Seagulls nousi ensimmäisen kerran johtoon 1.19 ennen taukoa.Seagulls kävi kolmannella neljänneksellä johdossa 48–41. Viimeiselle neljännekselle lähdettiin kotijoukkueen ollessa kuuden pisteen karkumatkalla 51–45, ja piste-ero pysyi samana loppuun asti.valmentajalla Janne Koskimiehellä oli selkeä suunnitelma Helsingin vierailulle. Hän halusi tukkia Seagullsin hyökkäyspelin ja nähdä vähäkorisessa ottelussa vierasvoiton.Koskimiehen suunnitelma mureni kuitenkin kotisalissa tiistaina kesken harjoitusten. Salille tuli ilmoitus, ettei liigan levypallotilaston nelonen Evan Yates pelaa Helsingissä.Yates ja Karhubasketin seurajohto olivat purkaneet pelisopimuksen. Amerikkalainen lähtee seuran kannalta hyvää siirtokorvausta vastaan Japaniin.”Tällaista on tämä bisnesspuoli”, hymähti Koskimies. ”Pelisuunnitelma oli muokattava uusiksi, mutta hyvin hanskasimme ilman Yatesia. Seagulls viimeisteli paremmin, mutta muuten oli tasaista.”mittaan nähtiin pelaajaliikennettä Seagullsin ja Kauhajoen välillä. Laituri Antti Niskanen siirtyi Pohjanmaalle, ja sentteri Kazembe Abif seurasi valmentaja Laaksoa pääkaupunkiin.Niskanen kokosi keskiviikkona kymmenessä minuutissa kuusi pistettä, ja Abif 18 minuutissa neljä pistettä.Seagulls ja Karhubasket ovat kohdanneet liigassa 31 kertaa. Otteluista kauhajokiset ovat voittaneet 19.Seagullsin ohjelmassa on ensi keskiviikkona Suomen Cupin puolivälierä, jolloin se kohtaa Kisahallissa Lahti Basketballin. Liigassa Seagullsin seuraava kotipeli on 17. joulukuuta Salon Vilpasta vastaan.