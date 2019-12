Urheilu

Donskoi ja Rantanen tehoilivat Toronton kaadossa, Colorado neljän ottelun voittoputkessa

Joonas

Donskoilla

Neljännen

Donskoi teki maalin ja Mikko Rantanen nappasi syöttöpisteen, kun heidän joukkueensa Colorado Avalanche kaatoi Toronto Maple Leafsin vieraissa 3–1.Rantanen syötti ketjukaverinsa Nathan MacKinnonin tekemän 1–0-maalin toisen erän puolivälissä. Suomalainen antoi poikittaissyötön MacKinnonille, joka laukoi kauden 18. maalinsa ohi Toronto-vahti Frederik Andersenin.Zach Hyman toi Toronton hetkeä myöhemmin tasoihin, mutta Valeri Nitshushkin teki vieraiden voittomaalin alivoimalla päätöserässä, ja Donskoi iski loppulukemat tyhjiin.on koossa tällä kaudelta jo 12 maalia, ja hän on suomalaispelaajien maalipörssissä toisena. Hän on enää kahden maalin päässä viime kauden saldostaan.Coloradon hahmoja oli maalivahti Philipp Grubauer, joka torjui Toronton pommituksessa 38 laukausta.Rantanen pelasi nyt toisen ottelunsa palattuaan viikonloppuna loukkaantumisen aiheuttamalta yli kuukauden pelitauolta. Hän teki lauantaina paluuottelussaan Chicagoa vastaan tehot 1+3, mutta ei pelannut kolmannessa erässä eikä osallistunut myöskään maanantain harjoituksiin.Rantasella on kasassa nyt 11 pelatusta ottelusta tehot 6+11.perättäisen voittonsa ottanut Colorado nousi länsilohkossa kolmanneksi. Hiljattain valmentajaa vaihtanut Toronto kärsi toisen perättäisen tappion ja jatkaa itälohkossa kymmenentenä.Länsilohkoa johtaa yhä St. Louis Blues, jonka neljän ottelun voittoputki napsahti poikki Pittsburgh Penguinsia vastaan. Pittsburgh voitti hallitsevan Stanley cup -mestarin kotonaan 3–0. Nollan pitänyt Tristan Jarry torjui 28 kertaa.