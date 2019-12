Urheilu

Lääkäri määräsi pahasti höykytetyn Makwan Amirkhanin puolen vuoden ottelukieltoon

Vapaaottelija

Makwan Amirkhani joutuu pitkälle sairauslomalle marraskuun alussa New Yorkin Madison Square Gardenissa kärsimänsä tappion seurauksena.Amirkhani hävisi amerikkalaiselle Shane Burgosille teknisellä tyrmäyksellä kolme-eräisen ottelun lopussa. Ottelu oli Amirkhanin UFC-uran seitsemäs, joissa hän on kärsinyt kaksi tappiota. Burgos on Amirkhanin uran tähänastisesti kovatasoisin vastustaja.Amirkahni joutui ottelun jälkeen sairaalaan nestehukan ja munuaisen vaurioitumisen takia. Amirkhani kertoi peliyhtiö Betsafen tiedotteessa, että lääkäri on määrännyt hänet 180 päiväksi eli noin puoleksi vuodeksi ottelukieltoon. Harjoituksiin Amirhkhani on jo palannut.Amirkhani väsähti ottelussa pahasti. Hän arvioi tuoreeltaan, että syynä siihen oli nestehukka.