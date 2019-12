Urheilu

Matti Mattssonin kisa päättyi EM-uintien päämatkallaan jo alkukilpailuun

Jenna Laukkanen

selviytyi jatkoon toisen kisapäivän alkukilpailuista Skotlannissa uinnin lyhyen radan EM-kilpailuissa.Ajallaan 26,04 hän jakoi Glasgow'ssa naisten 50 metrin perhosuinnin alkuerissä 11. sijan ja jatkaa välieriin.Laukkanen jäi matkan lyhyen radan ennätyksestään 0,13 sekuntia. Hän oli EM-kisojen avauspäivänä naisten 50 metrin rintauintifinaalissa kuudes.”Nyt tuntui eilistä paremmalta. Vähän kaipaisin lisää terävyyttä”, Laukkanen kertoi Ylelle.Muista suomalaisnaisista naisten 50 metrin perhosuinnin alkukilpailussa Fanny Teijonsalo oli 25:s ajallaan 27,01 ja Veera Kivirinta 29:s ajalla 27,26. He putosivat jatkosta.radan MM-kilpailuissa 2013 miesten 200 metrin rintauinnissa yllätyksellisesti pronssia voittaneen Matti Mattssonin tie nousi hänen ykkösmatkallaan pystyyn EM-Glasgow'ssa. Mattson oli alkukilpailun 12:s ja jäi finaalipaikasta toista sekuntia.”Uinti oli muuten ihan ok, mutta jokaisessa käännöksessä jäin kauas. Lyhyt rata on tämmöinen, erilainen kuin pitkä. Ei tämä paljon lämmitä, sanoi Mattsson”, jolle lyhyen radan lukuisat käännökset ovat perinteisesti olleet myrkkyä.