Urheilu

Jääkiekkoliitto sulki virolaisen joukkueen juniorisarjasta sopimattoman käytöksen takia

Suomen

Milloin

Virolaisten

Jääkiekkoliitto on sulkenut tallinnalaisen Vipersin vuonna 2008 syntyneiden eli 11-vuotiaiden juniorien jääkiekkojoukkueen ikäluokkansa tämän kauden sarjatoiminnastaan.Vipers osallistui Suomessa E1-ikäluokan sarjatoimintaan. Kyseisen ikäluokan juniorit ovat tällä kaudella juuri 2008 syntyneitä eli joukkue matkusti yli Suomenlahden pelaamaan ikätoveriensa kanssa.Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila vahvisti sulkemisen torstaina HS:lle.”On suljettu sarjasta sopimattoman käytöksen takia. Niin joukkueenjohdon kuin vanhempienkin takia”, hän sanoi.”Mutta en lähde yksilöimään sen enempää. Se ei ole tarpeenmukaista, mutta siellä oli ottelu jouduttu keskeyttämään, ja keskeytetty ottelu johtaa aina käsittelyyn. Tämmöinen päätös on sitten tehty.”Kurinpitopäätökset eivät ole julkisia näin nuorten pelaajien ikäluokissa.kyseinen ottelu pelattiin?”Viime lauantaina”, Antila vastasi.Mitä sarjaa joukkue pelasi?”E1-ikäisten sarjaa. Meillä ei ole mitään tasosarjoja siinä ikäluokassa. Se on vaan E1-ikäisten sarjatoimintaa”, Antila kertoi.Jääkiekkoliiton verkkosivujen mukaan ikäluokassa ei järjestetä finaalipelejä, julkaista sarjataulukkoa tai tilastoida pelaajien tehopisteitä. Sivuilla ei torstaina ollut jälkeäkään Vipersin tällä kaudella pelaamista otteluista.joukkueiden kanssa on HS:n tietojen mukaan jouduttu vastaaviin tilanteisiin myös ennen tuoreinta välikohtausta. Kilpailupäällikkö Antila ei torstaina ollut halukas kommentoimaan aiempia tapauksia.”Tuohon keskusteluun en lähde ollenkaan, koska se on kategorisoivaa”, hän perusteli.”Ihan samanlaisia asioita tapahtuu suomalaistenkin joukkueiden kanssa, niitä on vaan aika paljon enemmän. Tuo keskustelunaihe ei johda kyllä mihinkään.”