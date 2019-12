Urheilu

Vaarallisista taklauksista pitkät pelikiellot, kurinpitäjä korosti taklaajan vastuuta

Jääkiekon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Molempien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liigan kurinpitodelegaatio on määrännyt Pelicansin Taavi Vartiaiselle kuuden ja Ilveksen Panu Mieholle neljän ottelun pelikiellon.Vartiainen taklasi tiistain kierroksella Tapparan Tuukka Mäntylää ja Mieho Jukurien Patrik Puistolaa. Sekä Mäntylä että Puistola loukkaantuivat tilanteissa vaarallisen näköisesti, ja heidät vietiin kaukalosta paareilla.Kurinpitopäätöksessä kerrotaan Vartiaisen taklauksen kohdistuvan voimakkaasti Mäntylää päähän ja vartaloon, vaikka Vartiainen taklaakin ilman ylöspäin suuntautuvaa liikettä ja ”sinänsä vartalollaan”.”Taklauksessa aiheutuu voimakas kontakti Vartiaisen olkapäästä Mäntylää päähän”, Liigan kurinpitodelegaation puheenjohtajan Sampo Liusjärven allekirjoittamassa päätöksessä sanotaan.Myös Mieho taklasi kurinpitopäätöksen mukaan ilman ylöspäin suuntautuvaa liikettä.”Videotallenteen perusteella taklaus osuu ensinnä Puistolaa ylävartaloon, mutta jatkuu sen jälkeen edelleen osuen Puistolaa myös päähän”, päätöksessä jatketaan.päätösten perusteluista löytyy kurinpitodelegaatiolta samansuuntainen toteava viesti.”Jääkiekkoon kuuluvat edelleen kovat taklaukset, mutta ne pitää pystyä suorittamaan sääntöjen sallimalla tavalla. Lähtökohtaisesti yksin taklaajalla on vastuu siitä, ettei taklauksessa tapahdu osumaa vastustajan päähän”, päätöksissä linjataan.Delegaation mukaan Vartiainen näkee pelitilanteen kehittymisen hyvissä ajoin ennen taklaukseen lähtemistä ja tästä huolimatta suorittaa taklauksen siten, että siinä aiheutuu erittäin voimakas osuma vastustajan päähän.Miehon taklauksesta todetaan, että siitä aiheutuu voimakas ja loukkaantumiseen johtava osuma vastustajan päähän.Pelicansin Vartiainen kärsii pelikieltonsa 5.–28. joulukuuta. Ilveksen Mieho on puolestaan sivussa 5.–13. joulukuuta.