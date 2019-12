Urheilu

Yllätyspari Ronja Grönblom ja Veera Hokka kiinni purjehduksen olympiapaikassa Uudessa-Seelannissa

Suomalaistoiveet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

MM-kilpailuissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiemmin

purjehduksen olympiapaikasta elävät yhä Aucklandin vesillä Uudessa-Seelannissa.Ronja Grönblom, 19, ja Veera Hokka, 21, selviytyivät ainoina suomalaisina ratkaiseviin loppulähtöihin 49er FX -luokassa.Kaksikko on kokonaistilanteessa kahdeksan lähdön jälkeen viidentenätoista.”Oli haastava päivä. Onnistuimme kolmessa neljästä tärkeästä lähdöstä ja pääsimme toteuttamaan haluamaamme strategiaa. Olemme superinnoissamme siitä, että pääsemme ajamaan kovatasoisessa kultafleetissä”, Grönblom sanoi lajitiedotteessa.on suoraan jaossa kuusi olympiamaapaikkaa Tokioon vuonna 2020. Viimeiset lähdöt purjehtitaan sunnuntaina.Suomi on tällä hetkellä seitsemäntenä vertailussa, jossa ovat mukana vailla paikkaa olevat maat.FX:ien maapaikkajahtia auttavat todennäköisesti Oseanian ja Afrikan maanosat, joilta vapautunee kaksi paikkaa. Näin Suomelle riittänee sijoittuminen kahdeksan parhaan karsijan joukkoon.Euroopan viimeinen paikka jaetaan Genovan maailmancupissa huhtikuussa 2020.Noora Ruskola ja Mikaela Wulff sekä Sirre Kronlöf ja Selma Valjus tavoittelivat maapaikkaa samassa luokassa, mutta jäivät kauaksi kärjestä sijoille 38 ja 40.Suomen kolmesta venekunnasta Grönblomia ja Hokkaa pidettiin etukäteen heikoimpana lenkkinä.”Päällimmäisenä mielessä on tosi suuri harmitus, mutta olemme samalla iloisia siitä, miten hyvin Ronja ja Veera ovat vetäneet kisan”, sanoi Wulff, joka purjehti vuonna 2012 Lontoossa olympiapronssia Silja Lehtisen ja Silja Kanervan kanssa.Kahdessa muussa luokassa, Nacra 17 ja 49er, Suomi jäi Aucklandin MM-regatassa ilman maapaikkoja.Sinem Kurtbay ja Akseli Keskinen olivat Nacra-luokassa sijalla 32. Juho Kotiranta ja Robin Berner oli 49er-luokassa sijalla 68.Suomi on saanut kolme maapaikkaa Tokion olympiapurjehduksiin: Monika Mikkola (Laser radial), Kaarle Tapper (Laser standard) ja purjelautailija Tuuli Petäjä-Siren (RS:X).Suomen Olympiakomitea jakoi äskettäin tukea kesälajeille. Purjehduksen osuus oli merkittävä 278 300 euroa.