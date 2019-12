Sakot pudottivat Kaisa Mäkäräisen kärjestä, mutta hiihtovauhti antoi uskoa tulevaan

Urheilu

Vatsataudista

on noussut Kansainvälisen ampumahiihtoliiton IBU:n tilastojen mukaan maailmancupin palkintokorokkeelle yhteensä 84 kertaa.Selvästi vähiten sijoituksia (7) kärkikolmikkoon on kertynyt 15 km:n normaalimatkalla, jossa ampumatarkkuus korostuu, koska jokainen ohilaukaus tuo minuutin lisää hiihtoaikaan.tilastot eivät komistuneet torstaina Ruotsin Östersundissa tämän kauden ensimmäisellä normaalimatkalla, jolla joensuulainen sijoittui kilpailunumeronsa mukaisesti 13:nneksi.Mäkäräinen aloitti kisan lupaavasti ampumalla nollat ensimmäiseltä makuulta ja johti kisaa siinä vaiheessa, mutta sen jälkeen sakkominuutteja tuli neljä (1+2+1). Hiihtovauhti oli tuttuun tapaan kisan parhaita.Sijoitus koheni huomattavasti viime sunnuntain pikakilpailusta, jossa Mäkäräinen oli neljällä sakolla 53:s.oli tänään tosi iso plusmerkki. Se luo uskoa tulevaan. Ammunta on vaihtelevaa, mutta ei mikään katastrofi. Toinen makuu harmittaa”, Mäkäräinen sanoi Ylen haastattelussa.Voiton vei toisen kerran urallaan Justine Braisaz kahdella sakolla. Toiseksi tuli puhtaasti ampunut Ukraina Julia Dzhima ennen ranskalaista yllättäjää Julia Simonia (2 sakkoa), joka ei ollut aiemmin noussut palkintokorokkeelle.kärsineen Mari Ederin kisa meni mönkään. Hiihtovauhti ei ollut kohdallaan, sakkominuutteja kertyi viisi ja sijoitus oli 54:s.”Ei lähtenyt kroppa toimimaan”, Eder sanoi Ylelle.