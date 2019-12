Huippuhiihto palaa menneisyyteen: fluorivoiteitten käyttökielto johtaa hiihtovauhdin hidastumiseen

Urheilu

Suksivoiteissa fluorattuja yhdisteitä on käytetty runsaat 30 vuotta.

”Tässä asiassa lähdettiin etenemään täysin väärällä tavalla. Ensin tehtiin kielto, eikä yhtään tiedetä, miten sitä pystytään valvomaan.”

”Kyllähän suksen luisto huononee varsinkin kosteissa oloissa.”

”Suuri haaste valvonnassa on kehittää sellainen testi, joka on riittävän nopea.”

”Toinen kysymys on, tullaanko pitkän matkan hiihdossa takaisin pitovoiteluun, jos suksista ei saada riittävän liukkaita.”

huippuhiihdossa otetaan näillä näkymin ensi talvena (kaudella 2020–2021) askel menneisyyteen. Silloin parhaatkin hiihtäjät etenevät nykyistä hitaammin. Tämä johtuu siitä, että heidän suksensa eivät luista enää niin hyvin kuin nyt.Näin tapahtuu, jos Kansainvälisen hiihtoliiton tuore päätös kieltää fluoria sisältävät suksivoiteet kaikissa kilpailuissaan toteutuu aukottomasti.Nyt on kuitenkin jo noussut esiin epäilyjä, että kielto ei toteudu vajaat kaksi viikkoa sitten tehdyn päätöksen mukaan.Fluorivoiteiden käyttökielto koskee kaikkia FIS:n lajeja, myös muun muassa alppihiihtoa, mäkihyppyä ja yhdistettyä, joissa suksien luistovoiteluun käytetään fluorivoiteita maastohiihdon tapaan.päätös perustuu siihen, että EU:n kemikaaliviranomainen on kieltämässä tiettyjen fluoriyhdisteiden valmistuksen ja markkinoille tuomisen heinäkuussa 2020. Syynä ovat niiden mahdolliset haitalliset terveys- ja ympäristövaikutukset.Yksi tällainen fluoriyhdiste on PFOA eli perfluoro-oktaanihappo. Sitä ei ole sellaisenaan suksivoiteissa, mutta sitä on niissä sivutuotteena hyvin pieninä pitoisuuksina, sanoo maailman vanhimman edelleen toimivan suksivoidevalmistajan Vauhdin toimitusjohtaja, kemian tohtori Esa Puukilainen.”Olen laskenut, että Vauhdin vuotuisessa suksivoidetuotannossa kiertää noin kolme grammaa PFOA:ta”, Puukilainen sanoo.Jo vuosikymmenien ajan teollisuudessa on käytetty tuhansia erilaisia fluorattuja yhdisteitä. Suksivoideteollisuudessa niistä käytetään arvion mukaan vain noin 0,005 prosenttia.Fluorattujen yhdisteitten huono puoli on se, että ne ovat hyvin pysyviä luonnossa, eli niillä ei ole luontaista kiertokulkua. Ne siis kertyvät ympäristöön.Puukilaisen mukaan PFOA:ta voi löytää pieninä pitoisuuksina suksivoiteista enää pinnoitteista eli täysfluoratuista tuotteista, jotka ovat myös varsin kalliita.Harrastajahiihtäjät käyttävät yleensä huokeampia voiteita, jotka ovat vain osittain fluorattuja tai kokonaan fluorittomia.Jos fluorivoiteitten käyttökielto toteutuu vajaan vuoden päästä, kyse on mullistuksesta.Suksivoiteissa fluorattuja yhdisteitä on käytetty runsaat 30 vuotta. Tänä aikana tiettävästi vain yksi maastohiihdon arvokisamitali on saavutettu fluorittomalla voiteella voidelluilla suksilla.Fluorivoiteitten ylivoima fluorittomiin voiteisiin verrattuna korostuu varsinkin kosteilla keleillä, koska niiden kyky hylkiä kosteutta ja likaa on ylivertainen.varsinkin suksihuollossa, ja voideteollisuudessa FIS:n fluorivoidekielto on otettu hämmentyneenä vastaan, koska monta merkittävää käytännön ongelmaa on vailla ratkaisua.Niistä merkittävin on kiellon valvonta. Miten kilpailuissa valvotaan sitä, ettei joku käytä edelleen fluorivoiteita ja siten syyllisty vilppiin?Suomen hiihtomaajoukkueen huoltopäällikön Aki Hukan mukaan tilanne on sekava.”Tässä asiassa lähdettiin etenemään täysin väärällä tavalla. Ensin tehtiin kielto, eikä yhtään tiedetä, miten sitä pystytään valvomaan ja miten homma käytännössä toteutuu. Pitäisi ensin luoda jonkinlaiset pelisäännöt”, Hukka sanoo.Aikaa kiellon voimaantuloon on vajaa vuosi. Puukilaisen mukaan siinä ajassa on mahdollista kehittää toimiva ja nopea kenttätesti, jolla voidaan todeta, onko suksen pohjassa fluoriyhdisteitä vai ei.”Sellainen testi on teknisesti mahdollista kehittää. Jos se ei synny 12 kuukaudessa, sen jälkeen menee todennäköisesti pidempi aika. Testin kehittäminen ei ole kovin ihmeellinen asia, kun kyse on täyskiellosta. Pitää vain pystyä luotettavasti mittamaan ja analysoimaan, onko muovin pintakerroksessa fluoriatomeja vai ei”, Puukilainen pelkistää.suurimmat voidevalmistajat ovat tiettävästi kehittäneet jo pidemmän aikaa korvaavia tuotteita fluorivoiteille.”Kyllä tämä on paluu 1980-luvulle tai ei nyt ehkä ihan, sillä onhan tiettyjä korvaavia fluorittomia tuotteita kehitetty, mutta kyllähän suksen luisto huononee varsinkin kosteissa oloissa. Katsotaan nyt, keksivätkö voidefirmat uusia juttuja, että päästäisiin lähemmäksi fluorivoiteitten luistotasoa”, Hukka sanoo.Hukan mukaan moni firma on mainostanut, että niillä on korvaavia tuotteita.”Osaa on testattu, mutta eivät ne vielä ole sellaisia, että niillä pystyisi hiihtämään kilpaa maailmancup-tasolla. Olisihan se huippujuttu, jos joku löisi kaikki fluoripulverivoitelut laudalta, mutta vähän epäilen, että sillä tasolla ei ihan vielä olla”, sanoo Hukka ja painottaa pitävänsä fluorivoiteitten käytön rajoittamista sinänsä hyvänä asiana.Suomen maajoukkuehiihtäjien suksien voiteluun käytetään Hukan mukaan noin 15 voidevalmistajan tuotteita. Niistä suuriin alan firmoihin kuuluu kuusi.suksihuollon projektipäällikkö Teemu Lemmettylä arvelee, että valvonnan keskeneräisyyden takia fluorivoidekielto ei astu voimaan vielä ensi kauden alussa, vaan edessä on jonkinlainen siirtymävaihe.FIS:n maastohiihtojohtaja Pierre Mignerey vihjaili Rukan maailmancupissa samaa eli kiellon käyttöönoton siirtämistä.Lemmettylän tietojen mukaan Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU on kaavaillut vähittäistä siirtymistä fluorittomiin voiteisiin.Lemmettylä kertoo, että olemassa on jo testimenetelmiä, joilla pystytään luotettavasti mittaamaan, onko voitelussa käytetty fluoria vai ei.”Suuri haaste valvonnassa on kehittää sellainen testi, joka on riittävän nopea.”Lemmettylän mielestä testi täytyisi pystyä tekemään ennen kilpailun starttia, ei kisan jälkeen.kuitenkin varmalta, että kun fluorivoidekielto toteutuu, hiihtäjien vauhdit hidastuvat ja kilpailusuorituksen kesto pitenee.Lemmettylä tekee väitöskirjaa, jonka aiheena on kitkan vaikutus hiihdon biomekaniikkaan. Hän muistuttaa, että suksien kitkassa on eri keleillä ”hirveä ero”.Lemmettylä ottaa esille mielenkiintoisen kysymyksen.”Huononeeko luisto niin paljon, että hiihtäjä joutuu muuttamaan tekniikkaansa. Toinen kysymys on, tullaanko pitkän matkan hiihdossa takaisin pitovoiteluun, jos suksista ei saada riittävän liukkaita”, Lemmettylä sanoo viitaten siihen, että nykyään käytännössä kaikkien maratonhiihtojen voitot ratkaistaan tasatyönnöllä eli käyttämällä suksia, joissa ei ole pitovoidetta.