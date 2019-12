Urheilu

Kaisa Mäkäräinen aloitti pitkän matkansa juuri Östersundista, jonka iltakisoja hänelle tuskin tulee ikävä

Mäkäräiselle tuskin tulee ikävä Östersundin ampumahiihtomaisemia. Kilpaileminen iltavalaistuksessa ei ole enää hänen juttunsa.Mäkäräiselle jää Östersundista toki mukaviakin muistoja. Hän on voittanut siellä neljä maailmancupin osakilpailua. Voitoista kolme on tullut päivänvalossa.Alkutalvesta 2010 Mäkäräinen voitti Östersundissa kaksi matkaa, sprintin ja takaa-ajon. Pikakisa käytiin silloin illalla ja takaa-ajo päivällä.Vuonna 2016 Mäkäräinen oli Östersundissa sprintissä toinen päiväkisassa, mutta sen jälkeen on ollut hiljaista. Viime talven MM-kisoissa samoilla laduilla Mäkäräinen oli parhaimmillaan vasta 12:s. Heikosti menneet MM-kisat pohjustivat osaltaan päätöstä jatkaa ainakin tämä kausi.Östersundista Mäkäräinen myös aloitti kilpailemisen maailmancupissa. Hän oli ensimmäisessä kisassaan 26. marraskuuta vuonna 2005 pikakisassa 94:s.Matka huipulle on ollut pitkä.