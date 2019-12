Urheilu

Jukka Keskisalo ei halua jatkaa valmentajan työtä Urheiluliitossa

Keskisalo ei jatka Suomen Urheiluliiton kestävyysjuoksuvalmentajana vuodenvaihteen jälkeen. Keskisalo jättää tehtävänsä perhesyiden vuoksi. Hänen työsopimuksensa päättyy vuodenvaihteessa.”Tässä työssä on joutunut olemaan aika paljon poissa kotoa. Se on perheelliselle haasteellista”, Keskisalo kertoi tiedotteessa.Keskisalo on työskennellyt kestävyysjuoksuvalmentajana SUL:n, Olympiakomitean ja Joensuun Urheiluakatemian yhteistyösopimuksella syksystä 2016 lähtien.ymmärrys ja vaatimustaso kestävyysjuoksuvalmennuksessa on kovalla tasolla, eikä tällaisia osaajia ole meillä liikaa. Siksi Jukan päätös totta kai kirpaisee”, SUL:n valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola sanoi.Keskisalo jatkaa yhteistyötä Camilla Richardssonin ja muiden henkilökohtaisten valmennettaviensa kanssa.Tulevaisuuden suunnitelmistaan Keskisalo ei osaa sanoa.”Katselen työtä, jossa on vähemmän matkapäiviä”, Keskisalo sanoi.