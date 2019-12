Urheilu

Ilveksen lento jatkuu – entisen HIFK-puolustajan 17-vuotias poika ratkaisi uransa avausmaalilla

Erinomaisilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uransa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HIFK:ssa

Ottelun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

otteillaan sarjataulukossa jo kolmanneksi noussut HIFK kohtasi torstaina vahvempansa, kun huippuvireinen Ilves haki Nordenskiöldinkadulta pisteet 4–2-voitolla.Kotivoittoa puolsi etukäteen se, että joukkueiden yhdeksän edellistä kohtaamista oli päättynyt aina kotijoukkueen hyväksi. Ilves oli kuitenkin edellisessä 15 ottelussaan hävinnyt varsinaisella peliajalla vain kerran, ja tällä kertaa näistä kahdesta taiasta jälkimmäinen osoittautui vahvemmaksi.toisen liigaottelun pelannut Ilves-hyökkääjä Roby Järventie sai kerralla tililleen uransa ensimmäisen maalin ja ensimmäisen voittomaalin. Osuma syntyi todellisella onnenkantamoisella, kun siniviivalta toimitettu kiekko kimposi 17-vuotiaan Järventien ja HIFK-puolustajan jalkojen kautta maaliin.”Tuota ei oikein voi harjoitella. [Niko] Peltola koitti laittaa lavoille, mutta se pomppi sitten luistimien kautta sisään. Otetaan vastaan”, Järventie kommentoi avausosumaansa.Suomen mestaruudenkin voittaneen Martti Järventien poika on pelannut alkukauden Mestiksessä ja A-junioreissa. Ensi kesänä NHL-varauskelpoinen laituri toteaa liigakiekon olevan huomattavasti kovempaa.”Tilanteet tulevat paljon nopeammin, ja äijät ovat vahvempia. Ihan eri peli. Mielestäni olen pystynyt pysymään mukana, mutta tietenkin on paljon töitä tehtävänä, että joskus pystyy pelaamaan täällä hyvällä tasolla”, Roby Järventie näkee.ensimmäinen erä oli tapahtumaköyhä, mutta heti erätauon jälkeen alkoi tapahtua. Jere Sallisen nosto maalin takarautaan tuotti ottelun avausosuman, ja hetkeä myöhemmin HIFK kesti neljän minuutin alivoiman sarjan parasta ylivoimajoukkuetta vastaan.Molemmat joukkueet osuivat vielä toisessa erässä kertaalleen. Ensin Jasse Ikonen tasoitti kauden avausmaalillaan, ja erän lopulla Teemu Turunen lakaisi ylivoimalla kiekon maaliviivalta sisään.Ilves nousi rinnalle ja ohi kolmannessa erässä. Lassi Thomsonin terävä rannelaukaus ja Järventien vahinko-ohjaus riittivät viemään täyden pistepotin Tampereelle. Joukkueet ovat nyt tasapisteissä 50 pisteellä, joskin Ilveksellä on pelattuna yksi ottelu vähemmän.Loukkaantumisista kärsinyttä HIFK:n hyökkäyskalustoa nakersi entisestään Michael Keräsen poissaolo sairastumisen vuoksi. Uusin vahvistus Ville Leskinen ei ollut vielä torstaina kokoonpanossa.