Urheilu

Raskin Bostonin kahdeksan ottelun voittoputki katkesi, Rask torjui 27 laukausta

Tuukka Raskin

Kaapo Kakon

Montrealin

Boston Bruinsin kahdeksan ottelun voittoputki jääkiekon NHL:ssä meni poikki, mutta pisteittä joukkue ei vieläkään jäänyt kotikentällään. Boston hävisi kotonaan Chicago Blackhawksille jatkoajalla 3–4 noustuaan kolmannessa erässä kolmen maalin takaa tasoihin.Viime kevään Stanley cup -finalisti Boston näytti jo kärsivän kauden ensimmäisen kotitappionsa varsinaisella peliajalla, kun Alex DeBrincat vei Chicagon 3–0-johtoon kolmannen erän avausminuutilla. Bruins kuitenkin rynni tasoihin Joakim Nordströmin, Chris Wagnerin ja Torey Krugin maaleilla. Wagnerin kavennus syntyi alivoimalla.Chicagon voittomaalin teki jatkoajalla joukkueen kapteeni Jonathan Toews. Rask torjui Bruinsin maalilla 27 laukausta.Edellisen varsinaisen peliajan kotitappionsa Boston koki kesäkuussa, jolloin se hävisi ratkaisevan loppuottelun St. Louis Bluesille. Boston on itälohkossa toisena.New York Rangers harppasi pudotuspeliviivan paremmalle puolelle itälohkon seitsemänneksi hakemalla 3–2-voiton Columbus Blue Jacketsista. Kakko antoi syötön joukkueensa 1–1-tasoitukseen. 18-vuotiaan tulokkaan kauden saldo on nyt 6+6.Joonas Korpisalo torjui Columbuksen maalilla vain 16 laukausta, kun virkaveli Aleksandar Georgiev venyi 45 torjuntaan.Colorado Avalanche nousi länsilohkossa jo toiseksi ottamalla viidennen perättäisen voittonsa. Colorado löi vieraissa Montreal Canadiensin 3–2.Coloradon suomalaistähti Mikko Rantanen nappasi syöttöpisteen. Rantanen on päässyt tehoille kaikissa kolmessa ottelussa siitä lähtien, kun hän palasi viime viikonloppuna yli kuukauden loukkaantumistauolta.hyökkääjä Jesperi Kotkaniemi puolestaan loukkaantui ikävän näköisesti ensimmäisen erän alussa. Colorado-puolustaja Nikita Zadorov taklasi Kotkaniemeä, joka kaatui ja löi takaraivonsa jään pintaan.Suomalainen piti taluttaa pois jäältä, eikä hän enää palannut peliin. Montrealin päävalmentaja Claude Julien kertoi seuran Twitter-tilin mukaan, ettei Kotkaniemi matkusta joukkueen seuraavaan peliin New York Rangersia vastaan.Carolina Hurricanesin suomalaishyökkääjät jäivät ilman tehoja, kun heidän joukkueensa haki 3–2-vierasvoiton voittolaukauksilla San Jose Sharksista. Teuvo Teräväinen on jäänyt nollille nyt viidessä perättäisessä ottelussa. Carolina nousi itälohkossa viidenneksi.