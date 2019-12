”He olivat pelokkaita”, totesi Arsenalin ruotsalaisvalmentaja pelaajistaan yhdeksännen voitottoman ottelun jälkeen

Urheilu

vaihtuminen Unai Emerystä entiseen tähtipelaajaan Freddie Ljungbergiin ei ole tuonut toivottua parannusta Arsenalin otteisiin. Lontoolaisten jyrkkä alamäki jatkui torstain myöhäisillan Valioliiga-ottelussa, kun Brighton haki täyden pistepotin Emirates Stadiumilta 2–1-vierasvoitolla.Brightonin voitossa on tilastojen valossa vaikea nähdä kyse olleen suuresta oikeusmurhasta. Vierasjoukkue piti palloa hieman enemmän, ja sai aikaan huomattavasti Arsenalia enemmän laukauksia.”Vaikeinta on se, että heillä näytti olevan hyvin vähän itseluottamusta. Ensimmäisellä puoliajalla he olivat pelokkaita pallontavoittelutilanteissa ja pelkäsivät liikkua”, Ljungberg totesi ottelun jälkeen.”Valioliigassa yhtään joukkuetta vastaan ei ole varaa heittää menemään kokonaista puoliaikaa. Opimme sen tästä ottelusta.”siirtyi ottelussa johtoon 36. minuutilla toppari Adam Websterin maalilla.Johtoasema piti toisen puoliajan alkuun saakka, jolloin Alexandre Lacazette tasoitti taidokkaalla puskulla. Tämän jälkeen David Luiz vaikutti jo vieneen Arsenalin johtoon, mutta osuma hylättiin videotarkastuksen jälkeen selkeänä paitsiona.Todellinen tyrmäysisku ”Tykkimiesten” kannattajille tuli kymmenen minuuttia ennen täyttä aikaa, kun Brighton-hyökkääjä Neal Maupay puski pallon ohi maalivahti Bernd Lenon. Loppuhetkillä Lenon kollega Mathew Ryan piti torjunnoillaan huolen siitä, että täydet kolme pistettä matkasivat kohti etelää.Arsenalin edellinen voitto Valioliigassa on lokakuun alusta Bournemouthia vastaan. Kaikissa kilpailuissa voitottomien otteluiden putki on kasvanut yhdeksään.