Mikko Rantasen pahasti alipalkattu ketjukaveri kertoo suostuvansa alehintaan seuraavassakin sopimuksessaan: ”Haluan voittaa tämän ryhmän kanssa”

Urheilu

Mikko Rantasen pahasti alipalkattu ketjukaveri kertoo suostuvansa alehintaan seuraavassakin sopimuksessaan: ”H

Colorado

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

MacKinnon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Avalanchen

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006255314.html